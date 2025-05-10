Паводковая обстановка в Югре развивается по прогнозу

В ХМАО паводковая обстановка развивается в пределах прогноза, сообщает региональное управление МЧС. По состоянию на 21:00 9 мая, несмотря на ряд локальных подтоплений, угрозы для населения нет.

На реке Обь голова ледохода находится ниже населенного пункта Полноват Белоярского района. За сутки она продвинулась на 3 км, протяженность составляет 5 км. До границы с ЯНАО – 139 км.

В результате подъема уровня воды подтоплены:

9 приусадебных участков и один жилой дом в поселке Тайлакова (Сургутский район) – уровень воды в реке Большой Юган (Таурово) составляет 1 242 см (+18 см за сутки);

– уровень воды в реке Большой Юган (Таурово) составляет 1 242 см (+18 см за сутки); 36 земельных участков в садоводческом товариществе «Газовик» в Сургуте , в районе Черной речки – уровень воды в Оби (Сургут) остается без изменений и составляет 668 см;

, в районе Черной речки – уровень воды в Оби (Сургут) остается без изменений и составляет 668 см; 3 участка в поселке Салым (Нефтеюганский район) – уровень воды в реке Вандрас (Салым) поднялся до 771 см (+13 см).

UPD: По состоянию на 10 мая ледоход на реке Обь продвинулся вверх по течению и достиг района выше населенного пункта Ванзеват Белоярского района. За сутки он сместился на 50 километров, его общая протяженность – около 53 км. Хвост ледохода остается в районе Полновата. До границы с ЯНАО – 89 километров.

В Сургутском районе, в населенном пункте Тайлакова, остаются затопленными 9 приусадебных участков и один жилой дом. Уровень воды в реке Большой Юган (Таурово) – 1256 см, за сутки подъем составил 14 см.

В Сургуте, на территории садоводческого товарищества «Газовик», вода затопила 30 участков. За сутки уровень снизился – на 6 участков стало меньше в зоне подтопления. Уровень воды в Оби (Сургут) – 676 см, прирост за сутки – 8 см.

В Салыме (Нефтеюганский район) подтоплены 3 приусадебных участка, уровень воды в реке Вандрас (Салым) составляет 781 см, за сутки рост составил 10 см.