В ХМАО с 2021 года провели 473 процедуры эвтаназии домашних животных

С 2021 по 2024 год в Югре провели 473 процедуры эвтаназии домашних животных. Такие данные предоставили специалисты окружной ветеринарной службы, сообщает «Вестник Сургутского района».

Среди усыпленных животных – 151 собака, 291 кошка, 9 хомяков, 18 домашних крыс, 3 африканских ежа и одна черепаха. Однако, как подчеркивают специалисты, эвтаназия проводится не по просьбе граждан, а исключительно по медицинским показаниям.

«БУ «Ветеринарный центр» эвтаназию животных по просьбам граждан не проводят, лишь исключительно в случаях необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных при наличии достоверно установленных ветеринаром тяжелого неизлечимого заболевания животного или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного, которые включают в себя в том числе тяжелые хронические заболевания, онкологические патологии», – сообщил специалист ветслужбы.

Стоимость эвтаназии зависит от веса и вида животного. В ХМАО цена процедуры варьируется от 1800 до 7000 рублей.