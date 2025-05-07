В Югре завершили расследование дела инструктора, по вине которого чуть не утонул ребенок

Инструктор по физической культуре в Ханты-Мансийске предстанет перед судом после несчастного случая в детском бассейне, где едва не утонул ребенок. Педагога обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре, расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд.

«По версии следствия, 29 января 2025 года инструктор по физической культуре в нарушение норм локально-правовых актов приступил к проведению занятий по плаванию в бассейне без сопровождения воспитателей и тьюторов. Во время занятий в связи с отсутствием должного контроля со стороны инструктора один из воспитанников не удержал равновесие и погрузился под воду, где находился некоторое время», − говорится в сообщении.

Инструктор вытащил ребенка из воды и оказал ему помощь, но эксперты установили, что здоровью малыша был причинен легкий вред.

В СК уточнили, что после происшествия было направлено представление в адрес руководства детсада − с требованием устранить нарушения, которые могли привести к трагедии.