Юные югорчанки стали лауреатами премии «Горячее сердце» за спасение детей

Две югорчанки стали лауреатами международной премии «Горячее сердце». Воспитанница отделения плавания Центра Югорского спорта Мария Гончарова получила награду за спасение четырехлетнего ребенка, который чуть не утонул во время отдыха на крымском пляже в 2024 году. Ее умения в плавании и быстрая реакция помогли избежать трагедии. А Ульяна Лошкова из Ханты-Мансийска проявила не меньше мужества − она вытащили из горящего дома своих младших брата и сестру.

Мария Гончарова вместе с мамой отдыхала в Феодосии, когда рядом раздался крик: сидящая рядом с ними женщина заметила, что в воде тонет ребенок. Пока взрослые пытались сориентироваться, юная пловчиха уже мчалась на помощь. Девочка уходила под воду под надувным кругом, но Мария не растерялась − поднырнула, схватила малышку и вытащила на берег.

Маша занимается плаванием с четырех лет, у нее множество наград, а теперь − и подвиг за плечами. Девочка призналась, что страха не чувствовала, а просто хотела как можно быстрее помочь. Ее поступок не остался незамеченным: в декабре она получила медаль МЧС России «За спасение погибающих на водах», а теперь вошла в почетную книгу «Горячее сердце».

Мария не только спасла жизнь, но и продолжает быть примером для сверстников. Она играет в театре, рисует, занимается в центре «Норд» и учится на одни пятерки, рассказали в телеграм-канале «Югра. Официально».

Не меньше мужества проявила и 10-летняя Ульяна Лошкова. В мае прошлого года ее мама уехала с новорожденным ребенком к врачу, а девочка осталась дома с братом и сестрой. Пламя охватило одну из комнат, и Ульяна, не раздумывая, схватила малышей и вывела их на улицу. Однако маленькая героиня понимала, что в доме горят их вещи, поэтому вернулась и попыталась сама потушить огонь. Уже тогда от высокой температуры в доме стали трескаться стекла, а пожар распространился и на другие помещения. Лишь когда стало ясно, что возгорание не остановить, Ульяна вышла на улицу. Благодаря ее смелости никто не пострадал.

Церемония вручения премии прошла в Москве. В этом году лауреатами стали более 200 подростков со всей России − за добрые дела, смелость и неравнодушие.