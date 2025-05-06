На фасаде жилого дома в Когалыме изобразили мемориал Советскому солдату

В Когалыме на торце жилого дома по улице Сибирской, 3 завершили создание масштабного мурала, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Арт-объект выполнен в виде изображения Ржевского мемориала Советскому солдату ‒ в память о бойцах, павших в жестоких боях под Ржевом в 1942-1943 годах, сообщил глава города Тимур Агадуллин в своих соцсетях.

«В Когалыме работала команда художников, которая на долгие годы создала уникальный арт-объект на фасаде одного из наших домов. <…> Наш город становится все краше и уникальнее. Это, безусловно, очень радует», ‒ написал глава Когалыма.

По его словам, новый фасадный объект «найдет отклик в душе каждого жителя и гостя Когалыма».