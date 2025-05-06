Более 100 городов Югры примут участие в шествии «Бессмертного полка»

В 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне акция «Бессмертный полк» состоится в традиционном формате – шествие пройдет в 113 городах и поселках округа, в том числе и в Сургуте. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук в своем телеграм-канале.

«Такое решение приняли на Организационном комитете по подготовке к проведению праздничных мероприятий с участием глав муниципалитетов и представителей силовых ведомств. Особый акцент – на принимаемых мерах по обеспечению безопасности граждан и правопорядка. К работе планируем привлечь более 3 200 сотрудников силовых ведомств, представителей казачества, добровольцев и частных охранных предприятий», – пишет губернатор.

Также 9 и 10 мая в рамках акции «Бессмертный полк в небе Югры» семь самолетов с портретами участников войны пролетят над шестью городами округа. Ранее об этом корреспонденту siapress.ru рассказал командир пилотажной группы «Барсы» Иван Барсов.

«С 9 мая по 11 мая мы будем летать по городам Югры. Среди них: Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Мегион и Лангепас. За вечер фотографии своих родственников-ветеранов выслали где-то 300 человек. Мы готовимся к этому событию целый год. Нужно поддерживать в техническом состоянии борта, готовить летчиков и самое главное – портреты. Мы полетим на семи самолетах: на пяти ЯК-52, одном ЯК-54 и АН-2», – сказал он.

Всего на территории округа в честь Дня Победы запланировано более 1 800 тематических мероприятий.