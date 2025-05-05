ФСБ задержала югорчанина, планировавшего теракт

Сотрудники ФСБ задержали жителя ХМАО, подозреваемого в подготовке теракта на объекте железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что злоумышленник планировал установить самодельное взрывное устройство на участке Свердловской железной дороги. Его действия были согласованы с куратором из запрещенного украинского военизированного объединения.

По версии следствия, мужчина вступил в преступный сговор через Telegram, где получал инструкции от своего куратора. В ходе задержания подозреваемый признался, что в его машине находилось неактивированное взрывное устройство, которое он собирался установить.

Возбуждено уголовное дело по статье о подготовке теракта группой лиц по предварительному сговору. Сейчас югорчанин находится под стражей.