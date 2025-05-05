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​В Югре более 600 ветеранов ВОВ получают выплаты и поддержку от Соцфонда

В честь 80-летия Победы ветеранам Югры перечислят единовременные выплаты до 80 тысяч рублей

​В Югре более 600 ветеранов ВОВ получают выплаты и поддержку от Соцфонда
Фото: krd.ru

В Югре продолжается поддержка участников Великой Отечественной войны. На территории округа проживает 665 ветеранов, каждый из которых получает пенсии и меры соцподдержки, говорится в пресс-релизе регионального отделения Социального фонда России по ХМАО.

К 80-летию Победы им перечислили разовые выплаты: по 80 тысяч рублей получили участники и инвалиды ВОВ, их вдовы, а также жители, награжденные знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда» и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

По 55 тысяч рублей получили — труженики тыла, лица, награжденные за труд в годы войны, и бывшие совершеннолетние узники нацистских лагерей, тюрем и гетто.

«Участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами, вдовы военнослужащих, погибших во время войны и не вступившие в повторный брак, а также граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, признанные инвалидами (как особая категория), имеют право на получение двух пенсий. Например, это может быть страховая пенсия по старости (с повышенной вдвое фиксированной выплатой, в том числе в силу возраста) и пенсии по инвалидности», ‒ указали в сообщении.

Средний размер пенсии у инвалидов ВОВ, проживающих в Югре, составляет 52 тысячи рублей, у участников ‒ около 90 тысяч. Все выплаты ежегодно индексируются, сообщила заместитель управляющего отделением СФР по ХМАО Ольга Галюк.

Также, помимо выплаты двух пенсий предусмотрены дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО) и ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), размер которой зависит от категории получателя.


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Сегодня в 09:54, просмотров: 161, комментариев: 0
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