В Югре возбудят уголовное дело после нападения бродячей собаки на детей

Накануне, 1 мая, в поселке Высокий ХМАО на двух несовершеннолетних детей напала бездомная собака. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

«В социальной сети сообщается, что 1 мая текущего года бродячая собака набросилась на двух несовершеннолетних девочек, укусив одну из них за ногу. Отмечается, что данный случай не единичный, ранее собака нападала на детей других местных жителей. В СУ СК России по ХМАО по данному факту организована процессуальная проверка», – говорится в сообщении.

По поручению Александра Бастрыкина руководитель СУ СК по Югре Михаил Мокшин должен возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования. Ход исполнения поручения находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета.