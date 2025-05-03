Власти ХМАО планируют улучшить качество жизни жителей на 30% к 2030 году

В Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовске и еще девяти населенных пунктах Югры к 2030 году планируется улучшить качество жизни жителей на 30%, а к 2036 году – на 60%. Эти цели заложены в нацпроекте «Инфраструктура для жизни», который охватывает 2 160 опорных территорий по всей России, сообщает пресс-служба Депстрой Югры.

Программа включает 16 ключевых направлений: расселение аварийного жилья, повышение качества коммунальных услуг, развитие дорожной и транспортной инфраструктуры, строительство социальных объектов, благоустройство и улучшение жилищных условий.

Как подчеркнул заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, в список опорных населенных пунктов вошли не только административные центры и крупные города, но и небольшие города и поселки.