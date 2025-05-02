В Сургуте прошел первый форум «Лидеры мнений Югры»

В Сургуте прошел первый региональный форум «Лидеры мнений Югры», собравший более 200 активных жителей региона — общественных деятелей, предпринимателей, волонтеров и молодых специалистов. Мероприятие состоялось на базе Сургутского государственного университета и стало частью проекта, победившего во втором конкурсе на предоставление грантов Губернатора Югры для социально ориентированных некоммерческих организаций в 2024 году.

Организатором форума выступило Ханты-Мансийское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» при поддержке Правительства автономного округа, администрации города Сургута и Сургутского государственного университета. Цель форума — выявление и поддержка лидеров общественного мнения, способных формировать позитивный имидж региона и способствовать развитию гражданского общества.

В течение двух дней участники форума принимали участие в лекциях, мастер-классах и тренингах, посвященных взаимодействию с гражданским обществом, общественно-политической работе в регионе, ораторскому искусству и созданию личного контента в социальных сетях. С ними работали профессиональные эксперты — политтехнологи, представители СМИ, науки, органов власти и местного самоуправления, делясь тонкостями своей работы и отвечая на интересующие вопросы.

Директор Департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Яков Самохвалов отметил: «Здорово подобрана линейка преподавателей и набор компетенций, которыми они делятся со слушателями. Это не форум в классическом понимании, больше похоже на конференцию. Участники внимательно слушают и задают свои вопросы».

Руководитель Ханты-Мансийского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Данил Гордеев подчеркнул: «Развитие гражданского общества — одно из приоритетных направлений для нашей страны, и я уверен, что проведение такого форума позволит сформировать сообщество лидеров общественного мнения, которые смогут отвечать всем запросам Югры. Сегодня здесь на форуме собрались активные, инициативные, ответственные молодые люди, и каждый из них внес свой достойный вклад в общее дело. Наши ребята принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи бойцам СВО, жителям Донбасса и Луганска, Запорожской и Херсонской областей, работают в госпиталях, участвуют в восстановлении освобожденных от украинских нацистов городов и поселков. Также оказывают помощь ветеранам СВО в рамках федерального проекта «Мы вместе».

Заместитель руководителя регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Юрий Слюсарь добавил: «Участники, конечно, получат, на мой взгляд, связи и знакомства, увидятся с теми людьми, с которыми мы взаимодействуем каждый день, будь то по видеоконференцсвязи, будь то по телефону. Сегодня мы видим всех вживую, мы сможем также объединиться. Во-вторых, это знания и тот опыт, который нам рассказывают федеральные, региональные спикеры. Причем этот опыт практикоориентированный, то есть не только теория, но и те методы, по которым мы сможем работать».

Форум стал не только образовательной площадкой, но и местом для обмена опытом и установления новых контактов между активными гражданами Югры. Участники отметили высокую организацию мероприятия и выразили надежду на продолжение подобных инициатив в будущем.

В рамках форума также прошел массовый флешмоб «Знамя Победы», организованный Ханты-Мансийским региональным отделением «Молодой Гвардии Единой России». На центральной площади Сургута собрались более 400 участников: активисты партии, волонтеры, студенты и жители города. Они выстроились в колонны и подняли над головами полотна с числом 80, символизируя важную дату — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Позже картинка превратилась в величественный образ Знамени Победы.

Данил Гордеев подчеркнул значимость таких мероприятий для сохранения исторической памяти: «Мы продолжаем традицию патриотических акций. Наше мероприятие объединило людей разных поколений, и это проявление уважения к историческому наследию страны».

Проект «Лидеры мнений Югры» продолжит свою работу, направленную на формирование сообщества активной молодежи, готовой к транслированию идей патриотизма в цифровой среде и развитию гражданского общества в регионе.