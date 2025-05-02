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​В столице Югры поставят почти 30-метровую стелу «Город трудовой доблести»

В Ханты-Мансийске обсудили создание стелы «Город трудовой доблести»

​В столице Югры поставят почти 30-метровую стелу «Город трудовой доблести»
Фото ru.wikipedia.org

В Ханты-Мансийске прошло выездное совещание по вопросу установки стелы «Город трудовой доблести». Мероприятие провел губернатор Югры Руслан Кухарук с участием представителей компании-застройщика, депутатов городской думы, почетных жителей, участников специальной военной операции и Общественной палаты города.

Ханты-Мансийску это почетное звание было присвоено в 2023 году указом президента России Владимира Путина в знак признания значительного вклада югорчан в Победу в Великой Отечественной войне. Как отметил Руслан Кухарук, установка стелы — не просто выполнение федеральных требований, а создание символа, который передаст историческую и человеческую ценность трудового подвига.

«По обязательным требованиям федерального закона в каждом городе, который носит звание „Город трудовой доблести“, должна быть установлена стела. Они стандартизированы, но возможны отличительные особенности, которые несут историю конкретного места, подвига людей, живущих в том или ином муниципалитете нашего государства. Эти символы будут размещены на стеле и прилегающей к ней территории», – пояснил глава региона.

Высота будущего монумента составит около 28 метров. Установить его планируется на месте уже снесенного аварийного дома по улице Пискунова. Этот участок, по словам участников совещания, выбран не случайно — именно здесь во времена войны находился кирпичный завод, работавший для нужд фронта. Таким образом, новая точка притяжения для горожан станет не только символом памяти, но и возвращением к историческому контексту места.

Руслан Кухарук подчеркнул, что выбор места и наполнение мемориального комплекса должны опираться на мнение горожан. «Мнение людей должно быть ключевым, потому что это не просто стела, как монумент, а территория, наполненная смыслами. У каждого города есть свои особенности, и мы должны рассказать о нашем вкладе в Великую Победу. Исторические данные, фотографии, вырезки из старых газет – все это будет передавать эпоху, дух того времени, чтобы каждый, кто сюда пришел, смог прикоснуться к истории», – сказал губернатор.

В настоящее время проектирование мемориального комплекса находится на завершающей стадии. После окончания проектных работ планируется этап общественного обсуждения, в ходе которого жители Ханты-Мансийска смогут высказать свои предложения по внешнему облику, наполнению и функциональному предназначению прилегающей территории.

Глава региона отдельно отметил, что стела должна органично вписываться в городскую среду, стать неотъемлемой частью общественного пространства и работать как центр памяти и просвещения: «Это должно быть единое пространство – и по духу, и по архитектурному решению. Важно не просто установить стелу, но и наполнить ее смыслами, сделать ее местом, куда приходят не только отдать дань памяти, но и задуматься о роли каждого в истории своей страны».

Окончательное утверждение проекта и начало строительных работ ожидаются после завершения всех согласовательных процедур и обсуждений с общественностью.


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Сегодня в 13:09, просмотров: 108, комментариев: 0
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