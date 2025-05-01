В Югре празднуют День весны и труда

В Ханты-Мансийске масштабно отметили Праздник Весны и Труда. Центральная площадь города стала пространством семейных и патриотических активностей: здесь развернулись выставочные и интерактивные площадки, организованные волонтерами, медицинскими учреждениями, спасательными и спортивными службами, представителями энергетики и спецслужб.

Праздничные мероприятия посетил губернатор Югры Руслан Кухарук. Он осмотрел площадки, пообщался с волонтерами и горожанами, а также лично принял участие в некоторых активностях. В частности, глава региона ознакомился с работой мобильного автогородка, где дети осваивали навыки безопасного вождения, а также площадками, где юные участники примеряли на себя роли спасателей, пожарных и водителей скорой помощи.

«На центральной площади в Ханты-Мансийске мы прошли по многим локациям, где представлены наши волонтерские организации, те, кто сегодня своим трудом приближает Победу. Спустя более чем 80 лет лозунг, который был самым главным во время Великой Отечественной войны — «Все для фронта, все для Победы» — сегодня также актуален для нашей страны, поскольку жители Югры, как и миллионы жителей нашей страны, объединились для того, чтобы помочь тем, кто сейчас на передовой приближает Победу», — отметил Руслан Кухарук.

Особую атмосферу празднику придала активная работа волонтерских организаций, которые провели мастер-классы по плетению маскировочных сетей и изготовлению окопных свечей. Югорчане также могли написать письма солдатам и нарисовать патриотические открытки, которые будут отправлены бойцам на передовую. Взрослые участники мероприятия получили возможность сдать донорскую кровь и проконсультироваться по вопросам здоровья.

Кроме того, мероприятие стало еще одной возможностью подчеркнуть важность труда и солидарности, а также напомнить, что общенациональное единство сегодня актуально как никогда.

«Первомай в этом году — особенно ожидаемый праздник для жителей окружной столицы», — подчеркнул губернатор региона.