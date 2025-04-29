Стрельба на свадьбе в Нягани закончилась визитом в полицию

В Нягани полицейские задержали мужчину, который ради эффектного свадебного видео устроил стрельбу возле Центрального парка. Об этом сообщили в телеграм-канале «Полиция Югры».

Инцидент произошел 26 апреля. В полицию обратился местный житель, сообщивший о стрельбе из автомобиля. Нарушителя быстро установили и доставили в отдел полиции. 21-летний парень уже публично признал вину за пальбу из автомата на свадьбе.

«Я на свадьбе старшего брата с целью ярких кадров взял оружие СХ-АК103 и произвел выстрелы, находясь за чертой города Нягань. 5 километров от города Нягань, возле стелы «Нягань». С целью ярких кадров и не более. Впредь такого больше не повторится. Обещаю», − заявил в видео молодой человек.

Как выяснили стражи порядка, он стрелял из охолощенного оружия вне специально разрешенных мест. Оружие, два магазина и патроны изъяли и отправили на экспертизу. По факту произошедшего проводится проверка.

Также в отношении нарушителя составили два административных протокола: за езду на машине без госномеров и за незаконную тонировку стекол.