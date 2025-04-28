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​Югра приняла очередной Всероссийский форум национального единства

В Ханты-Мансийске прошел VI Всероссийский форум национального единства

​Югра приняла очередной Всероссийский форум национального единства
Фото ugraclassic.ru

Сегодня в Ханты-Мансийске открылся VI Всероссийский форум национального единства, который пройдет с 24 по 26 апреля 2025 года. Торжественную церемонию открыл губернатор Югры Руслан Кухарук, подчеркнувший особую роль форума в укреплении межнационального мира и сохранении традиционных культурных ценностей.

Форум объединил около 500 участников из 32 регионов России, в том числе представителей Администрации Президента Российской Федерации, Федерального агентства по делам национальностей, Ассамблеи народов России, Дома народов России, Общественной палаты Российской Федерации, а также ведущих российских экспертов в области национальной политики.

Руслан Кухарук, приветствуя гостей, отметил: «Югра в шестой раз проводит Всероссийский форум национального единства. Эта площадка играет важную роль в сохранении традиционных культурных ценностей и исторической правды. Мы живём в условиях сложных испытаний, и единение — это наша сила в преодолении трудностей. Сохраняя традиционные ценности, мы создаем основу для развития государства и сохранения народа. В Югре мирно проживает 139 национальностей; конечно, это наше наследие, которое необходимо сохранять».

Заместитель руководителя Администрации Президента России, ответственный секретарь Совета при Президенте по межнациональным отношениям Магомедсалам Магомедов в своем обращении подчеркнул: «Обеспечение межнационального мира, сохранение этнокультурного многообразия — главная цель государственной национальной политики. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мы особенно ясно осознаем, какую силу представляет собой единство нашего народа. Эта памятная дата служит напоминанием о силе сплоченности и вдохновляет на новые свершения во имя общего будущего».

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога также подчеркнул значение форума: «Форум национального единства играет ключевую роль в укреплении единства нашего многонационального общества. Стратегические сессии, круглые столы и семинары практиков позволят обсудить актуальные вопросы и выработать эффективные решения для укрепления нашего государства. Уверен, что работа форума будет продуктивна и плодотворна, а также послужит дальнейшему укреплению межнационального мира и согласия в нашем обществе. Во благо сильной и единой России».

Форум охватывает важнейшие аспекты государственной национальной политики и межкультурного взаимодействия. Программа включает стратегические сессии, круглые столы, практические семинары, конкурсы и выставки, организованные на 17 тематических площадках. Особое внимание уделено следующим направлениям:

  • презентация лучших практик реализации государственной национальной политики;
  • профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений;
  • реализация Указа Президента РФ №809 о традиционных духовно-нравственных ценностях;
  • выявление лидеров в сфере государственной национальной политики;
  • развитие программ по социально-культурной адаптации иностранных граждан;
  • взаимодействие религиозных организаций с государством и обществом.

Ключевой темой форума стал лозунг: «В единстве — залог наших побед». Участники подчеркивают, что именно мир между народами формирует чувство принадлежности к Родине, укрепляет экономические, политические и социальные связи — то, в чем сильна Югра.

Владимир Зорин, председатель комиссии Общественной палаты России по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, отметил: «Округ был первым, кто заложил основы. Это очень важно сейчас. И он сохраняет эти лидирующие позиции. Я считаю, что это одна из сильных сторон. Коренные малочисленные народы — это не вся национальная политика, но очень важная её составная часть. Губернатор поддерживает и вся его команда, и муниципалитеты. Здесь хорошая, творческая атмосфера».

Особое внимание на форуме уделено поддержке коренных малочисленных народов. За 2024 год поддержку получили более 2 тысяч представителей коренных народов. В Югре принят закон об Уполномоченном по правам коренных малочисленных народов, что стало важным шагом в защите их интересов.

Руслан Кухарук подчеркнул: «Это та просьба, которая звучала очень многие годы. Сегодня мы её реализовали. Для того чтобы и дальше сохранять традиции, культуру, язык, традиционный образ жизни, образ хозяйства. Всё то, что сегодня называется сохранением этноса. Поэтому будем работать именно в таком направлении. А то, что прозвучит в рамках этих дней нашего форума, обязательно войдёт в наши те самые решения, которые не просто будут у нас носить характер результативной части, а несомненно будут воплощены в жизнь».

Кроме того, в рамках форума запланирован конкурс Федерального агентства по делам национальностей «Лидеры в сфере государственной национальной политики», целью которого является выявление перспективных кадров для работы в сфере межнациональных отношений.


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Сегодня в 16:50, просмотров: 58, комментариев: 0
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