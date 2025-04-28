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​В Сургуте пройдет первый этап Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер»

Югра проведет региональный этап национального конкурса «Строймастер»

​В Сургуте пройдет первый этап Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер»
Фото ugra-tv.ru

29 апреля 2025 года в Сургуте стартует региональный этап Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер». Соревнования примет Отделение транспорта и строительства Сургутского политехнического колледжа.

Конкурс «Строймастер» проводится на территории всех субъектов Российской Федерации и входит в План мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий, утвержденный распоряжением председателя правительства России. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра традиционно участвует в конкурсе по всем четырем номинациям: «Лучший каменщик», «Лучший штукатур», «Лучший сварщик» и «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций».

В 2025 году за звание лучших будут бороться как профессионалы строительной отрасли, так и студенты профильных учебных заведений. К участию допускаются граждане России и иностранные граждане в возрасте от 18 лет, работающие в сферах строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов капитального строительства.

Все участники будут выполнять одинаковые конкурсные задания, демонстрируя экспертной комиссии свои профессиональные навыки: качество выполнения работ, владение современными строительными технологиями и материалами, организацию трудового процесса и соблюдение норм охраны труда.

Победители регионального этапа, занявшие первое, второе и третье место, получат денежные призы в размере 30, 20 и 10 тысяч рублей соответственно (без учета НДФЛ). Лучшие участники будут рекомендованы к участию в техническом отборе для всероссийского финала, который состоится осенью 2025 года.

Организатором конкурса на федеральном уровне выступает Ассоциация «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. В Югре региональным организатором соревнований является Саморегулируемая организация «Союз строителей Югры».

На площадке конкурса в Сургуте планируется насыщенная программа: соревнования участников, деловые встречи и мероприятия, направленные на популяризацию рабочих профессий и повышение престижа строительной отрасли.

Национальный конкурс профессионального мастерства «Строймастер» проводится ежегодно и уже зарекомендовал себя как эффективная платформа для выявления талантливых специалистов, а также обмена опытом между профессионалами и будущими кадрами отрасли.


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Сегодня в 16:39, просмотров: 70, комментариев: 0
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