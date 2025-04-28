Югра представит свои достижения на международной выставке в Узбекистане

Делегация Ханты-Мансийского автономного округа – Югры примет участие в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия», которая пройдет с 28 по 30 апреля в Ташкенте (Республика Узбекистан). Возглавит делегацию губернатор Югры Руслан Кухарук.

В состав делегации войдут руководители регионального департамента промышленности, Фонда развития Югры, а также представители 15 ведущих предприятий автономного округа. Среди участников — ООО «Торговый дом «Эконо-Тех», ООО «Югорский машиностроительный завод», АО «Мейджерпак Рус», АО «Югорский лесопромышленный холдинг», АО «БерезкаГаз», ООО «СтройИнвестПроект», ООО «Управляющая компания «Промышленный Технопарк «Сириус Б», ООО «Химико-Технологическая Компания «ТРАСТ», ООО «Победа-1» и другие.

На выставочном стенде Югры предприятия представят широкий спектр продукции. В числе экспонатов — оборудование для нефтедобычи, антикоррозионные покрытия для нефтегазовой отрасли, макеты вертикальных и горизонтальных криогенных емкостей, детали детандера, плитная продукция, пиломатериалы и газобетонные блоки.

Одной из ключевых новинок станет автономный мобильный комплекс (АМК) «Югра» от ООО «Геолого-технологическая компания». Этот уникальный комплекс ускоряет работу с нефтяными скважинами в 2,5–4 раза в зависимости от вида работ и полностью состоит из отечественных комплектующих. Аналогов ему в России нет.

ООО «Победа-1» презентует белковые компоненты для сухих молочных продуктов, предназначенные для питания новорожденных и детей, а также специализированный пищевой продукт диетического и лечебно-профилактического питания «Иммунокол Плюс».

Компания ООО «Нумто» предложит гостям выставки натуральные косметические средства по уходу за кожей лица и тела на основе уникального минерального масла «Югралан», полученного из югорской нефти.

В рамках визита в Ташкент у делегации Югры запланированы деловые встречи с руководством и представителями органов власти Узбекистана, Казахстана, отраслевых ассоциаций, а также проведение ряда В2В-переговоров между югорскими и узбекскими компаниями.

Организатором экспозиции Югры на выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» выступил Фонд развития Югры при поддержке Департамента промышленности региона.