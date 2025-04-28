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Без прав и экипировки: женщина с ребенком пострадали в ДТП на квадроцикле

В Югре в аварии на квадроцикле пострадали женщина и шестилетний ребенок

Без прав и экипировки: женщина с ребенком пострадали в ДТП на квадроцикле
Фото: ГАИ Югры

Накануне, 27 апреля, в Октябрьском районе произошло ДТП с пострадавшими. По предварительным данным, 34-летняя женщина за рулем квадроцикла не справилась с управлением и улетела в кювет. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«27 апреля 2025 года около 19:50 в поселке Унъюган в Октябрьском районе 34-летняя женщина, управляя квадроциклом «ALL Road», по предварительным данным, не справилась с управлением и допустила съезд в кювет, с последующим опрокидыванием транспортного средства», – передают в источнике.

В результате ДТП пострадала водитель и ее шестилетний пассажир – они оба были без защитной экипировки. Примечательно, что у женщины не было прав на управление квадроциклом.

За сутки на дорогах Югры зарегистрировали четыре ДТП – один человек погиб, четверо получили травмы.


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Сегодня в 12:23, просмотров: 41, комментариев: 0
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