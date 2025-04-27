Сегодня в Югре отмечают День российского парламентаризма

Председатель Думы Югры Борис Хохряков и председатель Думы Сургута Александр Олейниковпоздравили югорчан и депутатов всех уровней власти с Днем российского парламентаризма.

Борис Хохряков напомнил, что история отечественного парламентаризма началась в апреле 1906 года с работы Государственной Думы Российской империи – первого избранного населением представительного органа. С тех пор Россия прошла большой путь, но роль парламентариев остается неизменно важной: они формируют и совершенствуют законодательство, решая значимые для граждан вопросы.

«Важной частью парламентской системы являются и законодательные собрания регионов, в том числе Дума Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Вот уже более тридцати лет окружные депутаты разрабатывают и принимают законы, которые служат основой социально-экономического развития региона, касаются всех сфер его жизнедеятельности. За годы работы налажено межпарламентское сотрудничество и взаимодействие с муниципальными коллегами, ведется конструктивный диалог с институтами гражданского общества и жителями Югры. Не сомневаюсь, что многогранная законотворческая, общественная деятельность Думы автономного округа позволит и впредь развивать лучшие традиции представительного народовластия», – отметил глава Думы Югры.

Александр Олейников отметил, что за три десятилетия российский парламентаризм прошел сложный путь, наладив эффективный законотворческий процесс и взаимодействие всех ветвей власти. Он подчеркнул, что умение договариваться, вести диалог с исполнительной властью и представлять интересы людей – основа положительного имиджа депутатов.

«Умение вести диалог с исполнительной властью, согласовывать свои позиции, прислушиваться к мнению своих коллег и договариваться – из этого складывается положительный имидж депутатского корпуса. Депутаты – проводники между властью и обществом, они выражают интересы людей, делают все возможное, чтобы решать проблемы своих избирателей. Умение выстраивать грамотную коммуникацию с избирателем, находить правильное решение проблемы и брать за него ответственность – это лишь некоторые из огромного перечня навыков, которыми должен обладать депутат», – говорится в тексте поздравления.