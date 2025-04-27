В Радужном высота снега в марте достигала 97 сантиметров

В ХМАО за осенне-весенний период 2024-2025 годов количество осадков превысило норму до 1,5 раза. Об этом сообщила ТАСС начальник Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольга Волковская.

«В осенне-зимний период 2024-2025 годов в большинстве районов Югры выпало осадков около и больше нормы. Их количество превысило норму в 1,1-1,5 раза, что объясняется прохождением серий циклонов. Высота снежного покрова в этом зимнем сезоне была выше средних многолетних значений. В среднем максимальная высота снежного покрова в округе составила 68 см при норме 62 см», – поделилась глава центра.

Максимальную высоту снега в этом сезоне зафиксировали в марте в Радужном — сугробы там достигали 97 см. В Нефтеюганске во второй декаде января количество осадков превысило среднюю норму почти в 4,5 раза. Также на ряде метеостанций в течение зимы фиксировали превышение месячной нормы осадков в 2-3 раза.

Напоминаем, синоптики рассказали, что Югра встретит новую неделю с дождями и мокрым снегом.