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​Сугробы выше нормы: в Югре этой зимой выпало осадков в 1,5 раза больше обычного

В Радужном высота снега в марте достигала 97 сантиметров

​Сугробы выше нормы: в Югре этой зимой выпало осадков в 1,5 раза больше обычного
Фото: siapress.ru

В ХМАО за осенне-весенний период 2024-2025 годов количество осадков превысило норму до 1,5 раза. Об этом сообщила ТАСС начальник Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольга Волковская.

«В осенне-зимний период 2024-2025 годов в большинстве районов Югры выпало осадков около и больше нормы. Их количество превысило норму в 1,1-1,5 раза, что объясняется прохождением серий циклонов. Высота снежного покрова в этом зимнем сезоне была выше средних многолетних значений. В среднем максимальная высота снежного покрова в округе составила 68 см при норме 62 см», – поделилась глава центра.

Максимальную высоту снега в этом сезоне зафиксировали в марте в Радужном — сугробы там достигали 97 см. В Нефтеюганске во второй декаде января количество осадков превысило среднюю норму почти в 4,5 раза. Также на ряде метеостанций в течение зимы фиксировали превышение месячной нормы осадков в 2-3 раза.

Напоминаем, синоптики рассказали, что Югра встретит новую неделю с дождями и мокрым снегом.


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Сегодня в 15:31, просмотров: 111, комментариев: 0
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