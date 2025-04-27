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​Югорчане готовятся к майским выходным: продажи товаров для отдыха на природе выросли на 48%

В ХМАО выросли продажи товаров для отдыха на природе перед майскими праздниками

​Югорчане готовятся к майским выходным: продажи товаров для отдыха на природе выросли на 48%
Фото: ru.freepik.com

Югорчане начали активно готовиться к майским выходным. В апреле продажи товаров для дачи и отдыха на природе на «Авито» выросли на 48% по сравнению с мартом.

На 37% чаще стали покупать приспособления для приготовления мяса и овощей на открытом воздухе. Продажи мангалов выросли на 44%, грили-барбекю стали покупать на 33% чаще, а спрос на угли, решетки для гриля и шампуры вырос в среднем на 16-37%. Средняя стоимость мангала составила около шести тысяч рублей, а мобильные модели можно найти и за одну тысячу рублей.

Популярностью пользуются и казаны для плова и шурпы – их продажи увеличились на 37%.

Кроме того, жители ХМАО готовятся к походам и рыбалке. За месяц продажи тентов выросли на 60%, палаток – на 23%, спальников – на 27%, а походных рюкзаков – на 25%. Спиннинги стали покупать на 88% чаще, а удочки – на 67%. Средняя стоимость спиннинга составила шесть тысяч рублей, удочки – около двух тысяч рублей.

Часть югорчан планирует заняться садово-огородными работами. Продажи теплиц за месяц выросли в 2,5 раза. Также в два раза чаще стали покупать грабли, на 46% вырос спрос на вилы, а продажи лопат увеличились на 18%.

Ранее специалисты онлайн-платформы выяснили, что 88% россиян планируют провести майские праздники на свежем воздухе.

Напоминаем, россиян ждут две трехдневные рабочие недели.


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Сегодня в 13:13, просмотров: 63, комментариев: 0
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