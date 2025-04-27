Синоптики рассказали, что Югра встретит новую неделю с дождями и мокрым снегом

В начале недели жителей Югры ждет облачная и дождливая погода, местами с мокрым снегом. Об этом предупредил региональный ЦГМС.

В понедельник, 28 апреля, будет облачно с прояснениями. Ночью в некоторых районах пройдут дожди и мокрый снег. Температура опустится до -1 °С, а при прояснениях – до -7 °С. Днем местами возможен небольшой дождь, на западе и севере округа – умеренные и сильные осадки. Температура поднимется до +7…+12 °С, в некоторых районах – до +18 °С, а на северо-западе останется прохладно – всего +1…+6 °С.

Во вторник, 29 апреля, сохранится облачная погода. Ожидаются дожди, мокрый снег, местами сильные осадки. В Березовском районе днем будет преимущественно сухо. Ветер сменится на северо-западный, усилится до 14 м/с, порывы будут достигать 20 м/с. Ночью температура будет от 0 до +5 °С, местами до -8 °С. Днем на западе округа воздух прогреется до +2…+7 °С, на востоке – до +8…+13 °С.