Югра присоединилась к Всероссийскому субботнику

Жители Югры присоединились к Всероссийскому субботнику, который прошел в разных регионах страны. Несмотря на дождливую погоду, участники с энтузиазмом вышли на уборку общественных пространств, рассказали в телеграм-канале «Югра. Официально».

«На уборку вышли госслужащие, активисты, трудовые коллективы, школьники, а также волонтеры ФГКС. Они помогали желающим голосовать за инициативы по благоустройству территорий», – говорится в посте.

Напоминаем, выбрать объект благоустройства в своем населенном пункте можно до 12 июня по ссылке.

В прошлом году во Всероссийском субботнике приняли участие более двух тысяч муниципалитетов и около миллиона человек по всей стране.