СКР начал проверку после жалоб на состояние мемориала в Пыть-Яхе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки состояния «Мемориального комплекса Славы и Вечного огня» в Пыть-Яхе. Ранее в интернете появилась информация, что территория мемориала заброшена: пламя не горит, плитка и лестницы разрушены, гранитные памятники покрыты трещинами, а облицовка постаментов повреждена. Об этом сообщает телеграм-канал Информационный центр СК России.

«Несмотря на указанное, мер к организации ремонтных работ до настоящего времени не принято. В СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре по данному факту организована процессуальная проверка», – говорится в сообщении.

Отметим, что проверку мемориалов Победы ежегодно с 2015 года проводит ОНФ. В этом году Народный фронт выявил серьезные нарушения в содержании мемориала в Пыть-Яхе.

«Подобное отношение к символам Победы – недопустимо. Мемориалы не должны приводиться в порядок только к праздникам – они должны быть в идеальном состоянии круглогодично. Мы направили материалы в окружную прокуратуру с просьбой провести проверку и обязать администрацию Пыть-Яха устранить все нарушения», – сообщили в объединении.

Тем временем в администрации Пыть-Яха указали, что приведут в порядок мемориальный комплекс к 1 мая.

«Осуществлена помывка и покраска монументов. Покрашены 40 лавочек, на очереди урны и фонарные столбы, а также стела, где сейчас идут подготовительные работы. Для восстановления повреждений гранитных плит на монументах поставлен материал, подрядчики готовят необходимые фрагменты для реставрации. На постаментах с подсветкой и цитатами из художественной литературы о войне снимут верхнее покрытие для очистки. Демонтированы бетонные блоки, чтобы установить новые бордюрные ограждения. Подрядные организации произведут уборку от листвы и веток. Также укрепят заборы, пошатнувшиеся за зимний период. Кроме того, запланирован субботник по уборке прилегающей территории», – рассказали в мэрии.

По словам властей, работы ведутся с 15 апреля.