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​Александр Новьюхов возглавил Ассоциацию коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

Сенатор от Югры возглавил федеральную ассоциацию малых народов

​Александр Новьюхов возглавил Ассоциацию коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Фото t.me/ugra_official

В Москве в Национальном центре «Россия» состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 35-летию Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и 95-летию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Мероприятие собрало 400 делегатов и гостей из 27 субъектов страны, представляющих 40 национальностей коренных народов России.

В адрес членов Ассоциации поступило приветствие президента России Владимира Путина, в котором он подчеркнул значимость работы организации:
«В созидательном взаимодействии с органами власти были реализованы серьёзные, значимые инициативы в сфере образования и просвещения, развития социальной инфраструктуры, воплощены в жизнь разноплановые проекты, направленные на сбережение языков, уникальных обычаев и устоев малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Такая насыщенная, многогранная деятельность достойна самой высокой оценки».

Организацию съезда поддержало правительство Ханты-Мансийского автономного округа. Губернатор Югры Руслан Кухарук, приветствуя участников, отметил важность работы Ассоциации: «Выражаю слова благодарности за серьезную работу, которая была проведена на территории всей страны, где уделялось отдельное внимание абсолютно каждому региону. Конечно, Югра — это регион, который славится своей многовековой историей. Мы прекрасно знаем, что наша сила — в людях. Нам приятно, что наш регион относится к тем, кто внес свой серьезный вклад в становление самой Ассоциации. Это большая, серьезная работа, которая необходима людям, живущим в крупных городах и небольших поселениях, на территории постоянного традиционного природопользования. Ассоциацией продолжается работа по созданию условий для того, чтобы язык, культура, традиционный образ жизни, традиционный образ хозяйствования не просто сохранились, а развивались».

В рамках деловой программы прошло заседание Х Съезда Ассоциации, на котором подвели итоги четырёхлетней работы и выбрали нового президента. Большинством голосов делегаты избрали новым лидером вице-президента Ассоциации, члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Югры Александра Новьюхова.

В своей речи Александр Новьюхов обозначил ключевые направления предстоящей работы: акцент на взаимодействие с регионами по вопросам расселения коренных малочисленных народов России, расширение экспертного участия представителей коренных народов в международных и межрегиональных диалогах, а также активное продвижение самобытной культуры и ценностей малых народов страны.


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Сегодня в 17:44, просмотров: 150, комментариев: 0
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