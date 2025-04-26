16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  82,6549   EUR  94,3593  

Новости

Больше новостей
Поедете в Оман?
Комментировать
0
Пляжный отпуск в этом году проведете:
Комментировать
0
Ваше отношение к курению?
Комментировать
0
Что думаете о эскизе памятника строителям, который предполагается установить на месте снесенного ДК "Строитель"?
Комментировать
0
А вам понятно, как формируется плата за жилье и капитальный ремонт?
Комментировать
0
Больше опросов

Каждый четвертый югорчанин считает отпуск лучшим лекарством от выгорания

Жители Югры главные признаки и причины эмоционального выгорания

Каждый четвертый югорчанин считает отпуск лучшим лекарством от выгорания
Фото: freepik

Каждый четвертый житель ХМАО считает отпуск лучшим средством борьбы с эмоциональным выгоранием, передает сервис SuperJob.

Как показало исследование, самыми явными признаками выгорания жители округа называют нежелание работать (39%), хроническую усталость (27%) и апатию (26%). Еще 20% опрошенных отметили нервозность и раздражительность, а 8% – подавленное настроение. Женщины чаще мужчин указывали на важность всех перечисленных симптомов.

«Главными причинами эмоционального выгорания на работе, по мнению жителей ХМАО, являются неадекватное руководство и некорректная организация рабочего процесса (19%). 17% жителей ХМАО уверены, что в основе выгорания – слишком большая нагрузка, а 15% считают всему виной рутину. По 13% респондентов назвали основными факторами нездоровую атмосферу в коллективе и низкую зарплату. 11% считают, что всему виной недостаток отдыха. При этом мужчины чаще ссылаются на руководство (21% против 17% среди женщин), тогда как женщины чаще упоминают загруженность (20% против 15%), рабочую атмосферу (14% против 12%) и усталость (12% против 10%)», – говорится в результатах опроса.

Чтобы справиться с выгоранием, 25% югорчан советуют взять отпуск, 11% – сменить работу, 10% – заняться спортом, гулять или путешествовать. Еще 5% рекомендуют разнообразить рабочие задачи, а 4% – найти хобби или добиваться повышения зарплаты.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:03, просмотров: 44, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Осадки, ветер и ночные заморозки: погода в Югре на выходные 544
  2. ​Можно ли хранить топливо в гараже без штрафа? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 521
  3. ​Старшеклассники из Югры стали призерами всероссийского турнира «Умножая таланты» 469
  4. В Радужном построят спортплощадку с зоной для киберспорта и Wi-Fi 438
  5. ​«Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-3 лучших дебетовых карт с максимальным кешбэком 362
  6. В Сургуте вновь пройдет шествие «Бессмертного полка» 249
  7. В ХМАО двое мужчин провалились под лед на снегоходе и утонули 245
  8. В Югре более 1 200 женщин отказались от аборта после консультаций 201
  9. Россиян ждут две трехдневные рабочие недели 183
  10. Врачи Сургута спасли плечевой сустав 23-летнему хоккеисту из Ханты-Мансийска 169
  1. Дайте учителям учить 2527
  2. Не замахнуться ли нам… 2151
  3. ​Как работники СОКБ не уважают других горожан 1851
  4. ​Российские туристы массово уехали в Дубай из-за закрытых пляжей в Анапе и столкнулись с разливом нефти и запретом на купальники 1712
  5. Главврача сургутской больницы проверили после жалоб на аборты без наркоза 1473
  6. ​Тяжелейший сорок второй. На повестке дня… 1467
  7. ​Сургут примет международную конференцию по педагогике Фридриха Фрёбеля 1406
  8. ​Парковка есть ‒ совести нет! 1384
  9. Жилье на берегу Саймы — это хорошо, но: смотря какое жилье и смотря какое общественное пространство вокруг 1218
  10. ​В сургутской больнице запретили… соблюдать масочный режим? // ФОТОФАКТ 1181
  1. Руководителю управления кадровой службы ПАО «Сургутнефтегаз» Руслану Кузе – 50 лет! 14892
  2. ​Долгожданное открытие: в Сургуте заработала баня «Сандуны» 8050
  3. ​На пяти улицах Сургута появятся «умные» светильники 6256
  4. ​Старое доброе… скучное? 5348
  5. ​Проклятый спортивный ангар 5283
  6. Планировка и наполнение жилых районов в Сургуте примитивно — оно не учитывает интересы ни женщин, ни детей, ни пенсионеров 5079
  7. ​Концепция, а не проект 4678
  8. ​Демографическая катастрофа: в России зафиксировали антирекорд рождаемости 3887
  9. Не осквернить память предшественников 3543
  10. ​Сергей Рыжиков из Нижневартовска готовится к полету на МКС: Роскосмос показал кадры подготовки экипажа 3464

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика