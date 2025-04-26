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В Югре более 1 200 женщин отказались от аборта после консультаций

В 2024 году 1 249 югорчанок решили сохранить беременность после беседы с психологом

В Югре более 1 200 женщин отказались от аборта после консультаций
Фото: freepik

В 2024 году в Югре медикам удалось переубедить 1 249 женщин, решивших сделать аборт. Об этом говорится в правительственном отчете о выполнении Стратегии социально-экономического развития округа, сообщает NEFT.

«Всего доабортную консультацию за год прошли 4115 беременных. После нее 1249 женщин решили сохранить плод. Это число составляет 28,5% от общего количества заявивших о желании прервать беременность. Для сравнения, в 2023 году медикам удалось отговорить от аборта 1398 женщин (28,7% от общего числа прошедших консультацию)», – передают в источнике.

Практика обязательного доабортного консультирования появилась в России в 2007 году, а в 2012 стала обязательной. После осмотра у гинеколога женщинам, решившимся на прерывание беременности, предлагают беседу с психологом, цель которой – помочь принять правильное решение.

В 2023 году Минздрав России разработал для специалистов отдельную методичку с рекомендованными сценариями общения. В ней учитываются разные причины, по которым женщины решаются на аборт: сложные отношения в семье, страх за карьеру, финансовые трудности, юный возраст или наличие нескольких детей. Во время консультации пациентке напоминают о возможном вреде для здоровья, перспективах личного развития и мерах социальной поддержки, доступных при рождении ребенка.

Напоминаем, главврача сургутской больницы проверили после жалоб на аборты без наркоза.


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Сегодня в 11:15, просмотров: 55, комментариев: 0
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