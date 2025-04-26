В Кондинском районе двое мужчин погибли после провала снегохода под лед

В Кондинском районе Югры произошла трагедия: двое мужчин провалились под лед на снегоходе и утонули. Об этом сообщили в ГИМС МЧС России по Югре.

«25.04.2025 г. поступило сообщение от ЕДДС Кондинского района о том, что 22.04.2025 г. на озере Кильсоим в 4 км от с. Чантырья Кондинского района, двое мужчин двигались на снегоходе, провалились под лед и утонули», ­­– передают в источнике.

В ГИМС напомнили, что в период весеннего паводка выход на лед категорически запрещен. Спасатели призывают жителей округа не подвергать свою жизнь опасности.