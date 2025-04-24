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В Югре разрешили летать в отпуск на вертолете за счет бюджета

Югорчане получили новые льготы на проезд в отпуск

В Югре разрешили летать в отпуск на вертолете за счет бюджета
Фото: freepik

Жители Югры смогут добираться до места отдыха на вертолете в рамках льготного отпуска – соответствующие изменения в правила оплаты проезда утвердила Дума округа. Об этом сообщил спикер окружной думы Борис Хохряков.

«Такие изменения, толкования мы проводим практически каждый год на основании обращений граждан, работодателей. Сейчас вносим порядка 15 изменений, которые, я считаю, сработают в пользу жителей. Если говорить о том, какие самые яркие, – появляется новый вид транспорта, чтобы улететь в льготный отпуск, – вертолет. Практика показывает, что особенно в осенне-весенний период, в распутицу для небольших населенных пунктов автономного округа можно добраться только вертолетом. Поэтому теперь, если человек летит на вертолете, точно также могут оплачивать проезд при использовании льготного отпуска», – заявил он.

Изменения коснулись и отдельных категорий граждан. Теперь родители детей-инвалидов и доноры смогут суммировать дополнительные дни отдыха за несколько месяцев, чтобы использовать их для льготного проезда.


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24 апреля в 16:11, просмотров: 514, комментариев: 0
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