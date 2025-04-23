В Югре с официальным визитом приехала депутат Госдумы Татьяна Буцкая

Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, координатор партийного проекта «Крепкая семья» Татьяна Буцкая посетила с рабочим визитом Ханты-Мансийский автономный округ – Югру. Программа поездки включала встречи с представителями исполнительной власти, посещение образовательных и медицинских учреждений, а также участие в профильных форумах и мероприятиях, посвящённых поддержке семей, детей и участников специальной военной операции.

Первой точкой визита Татьяны Буцкой в Ханты-Мансийске 19 апреля стала школа № 2, один из старейших учебных заведений города, основанный в 1941 году. Депутат осмотрела новый корпус площадью 33 тысячи квадратных метров, введённый в эксплуатацию в сентябре 2024 года. Здесь сейчас учатся 890 школьников, в том числе 101 первоклассник. В ходе визита было отмечено, что в новое здание перенесён обелиск памяти погибших в годы Великой Отечественной войны выпускников и работников местного рыбокомбината.

Следующим пунктом программы стало посещение Окружной клинической больницы, где депутат встретилась с главным врачом Еленой Кутефой, осмотрела Центр роботизированной медицинской реабилитации, а также детскую поликлинику. В ходе общения с педиатрами и молодыми мамами Татьяна Буцкая подчеркнула важность внедрения современных технологий в медицину и комплексного подхода к здоровью детей.

Особое внимание в поездке было уделено вопросам поддержки предпринимательства. В центре «Мой бизнес» Татьяна Буцкая обсудила с женщинами-предпринимателями, заключившими социальные контракты, и представителями Департамента социального развития Югры возможности дальнейшего развития социальных инициатив. По словам парламентария, важно не просто поддерживать инициативу, но и выстраивать механизмы устойчивой самореализации женщин в бизнесе, особенно в социальной сфере.

В региональном штабе «Единой России» прошла стратегическая сессия с участием молодёжи, активистов и депутатов, посвящённая мерам поддержки молодых и студенческих семей. В Югре, по данным регионального департамента соцразвития, проживает около 400 тысяч семей с детьми, в том числе более 500 студенческих. Депутат думы Ханты-Мансийска Максим Шнякин представил пакет инициатив: компенсации за аренду жилья, льготы при получении образования, бесплатный доступ к учреждениям культуры и спорта, а также расширение программы югорского семейного капитала на студенческие семьи.

«Наш регион занимает 10-е место в стране по коэффициенту рождаемости. Есть предложение распространить программу югорского семейного капитала и на студенческие семьи», – отметил Максим Шнякин.

По итогам встречи Татьяна Буцкая вручила благодарственные письма активным участникам социальных проектов. В ответ Юлия Трушкова, депутат городской думы, передала памятные подарки, изготовленные воспитанниками Центра содействия семейному воспитанию.

«Для того, чтобы было у вас будущее, для того, чтобы было будущее у нашей страны — у каждого из вас должна появиться ваша собственная семья. Не просто семья, а семья многодетная. Формула роста страны — это каждая вторая семья имеет трое детей», — подчеркнула Татьяна Буцкая.

В рамках поездки депутат Госдумы также посетила региональный филиал Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Она высоко оценила уровень организации работы. «Тот подход, который я увидела в югорском фонде, восхищает, локация уникальная! Фонды ведь появились не просто так, их работа невозможна без душевного отношения, любви к ветеранам! Надо продумать, как обучить бойца, чтобы дать ему работу, оказать психологическую помощь, бытовые навыки развить. И самое главное, показать ему, что он в команде, что этот фонд — место, где ветерана и его семью любят и ждут, помогут в любой жизненной ситуации, что это дом для героев и их семей! И вот ваш фонд — он именно такой!» — отметила парламентарий.

21 и 22 апреля Татьяна Буцкая работала в Сургуте. Здесь она приняла участие в пленарном заседании V Международной научно-практической конференции «Векторы развития педагогики Ф. Фрёбеля», объединившей специалистов в области дошкольного образования из России, Казахстана, Беларуси и других стран.

«Я начала погружаться в образование, начиная со школы, с дополнительного образования. Сегодня мы посмотрели детские сады — понятно, почему у вас население в регионе прирастает. Вы растёте, потому что о детях здесь думают», — подчеркнула Татьяна Буцкая.

Также она посетила Сургутский центр социальной помощи семье и детям, Сургутскую школу с профессиональной подготовкой для обучающихся с ОВЗ и окружной клинический центр охраны материнства и детства, где ознакомилась с практиками, применяемыми в Югре для поддержки семей и обеспечения инклюзивного образования.

Рабочий визит депутата Госдумы в Югру стал возможностью обобщить лучшие региональные практики в сфере семейной и социальной политики. Предложения, озвученные в ходе встреч, будут направлены на рассмотрение в профильный комитет Государственной Думы.