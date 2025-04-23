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Родители старшеклассников из ХМАО тратят до 10 тысяч рублей в неделю на репетиторов

В ХМАО выросли расходы семей на репетиторов

Родители старшеклассников из ХМАО тратят до 10 тысяч рублей в неделю на репетиторов
Фото: ru.freepik.com

В ХМАО репетиторов для своих детей нанимают 6 из 10 родителей учеников старших классов. Средние расходы на дополнительные занятия в неделю составляют около пять тысяч рублей, а у некоторых семей − более 10 тысяч, передает сервис SuperJob.

Как показал опрос, чем ближе школьник к выпуску, тем больше денег уходит на подготовку к экзаменам. Родители учеников 7-8 классов тратят в среднем 3 200 рублей в неделю, чаще всего − на алгебру, геометрию и английский. У девятиклассников эта сумма вырастает до 3 700 рублей, популярны также русский язык и предметы по выбору − обществознание и химия.

Наибольшим спросом у всех возрастных групп пользуются преподаватели по предметам ОГЭ и ЕГЭ: русский язык, математика, английский, а также физика, химия и обществознание.


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23 апреля в 14:51, просмотров: 629, комментариев: 0
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