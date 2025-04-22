Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии в Югре

В Югре за март 2025 года медианная зарплата составила 80,6 тыс. рублей. Это на 6,5 тыс. больше, чем год назад. Об этом сообщили в hh.ru.

Самые высокие зарплаты в регионе сегодня готовы платить специалистам в аграрной сфере − в среднем 179,3 тыс. рублей. Чуть меньше − 177,6 тыс. − получают сотрудники добывающих предприятий. На третьем месте оказались работники транспорта и логистики с уровнем дохода 150,3 тыс. рублей.

Наименьшие предложения по зарплатам в Югре традиционно фиксируют в сферах образования и науки (68,5 тыс. руб.), продаж и клиентского сервиса (64,2 тыс. руб.), туризма и общепита (59,7 тыс. руб.), а также в розничной торговле − здесь средний предлагаемый доход не превышает 56,1 тыс. рублей в месяц.