Югорчанам показали архивное видео с крыши самого высокого здания Когалыма с Сергеем Собяниным

В соцсетях распространяют редкое архивное видео ‒ интервью с Сергеем Собяниным, которое было записано в 1995 году на крыше самого высокого здания Когалыма. На тот момент он занимал пост председателя Думы ХМАО, пишет телеграм-канал «Архитектурные излишества».

В интервью Сергей Собянин рассуждает о будущем нефтяных городов, в частности Когалыма. Он признает, что вопрос о запасах нефти ‒ «самый больной для всех нефтяных регионов».

Также он говорит о неопределенности, с которой сталкиваются жители: «Строятся прекрасные города, создаются семьи, люди обживаются на этой земле, но нет уверенности в будущем».

Помимо этого, политик рассуждает о социальной ответственности государства: «Если здесь действительно все закончится… Надо создать людям условия, при которых они просто могли бы спокойно покинуть этот край, адаптироваться в новых условиях».

Тем не менее, несмотря на тревоги, он делится личной верой в будущее Когалыма: «Я почему-то верю, что Когалым будет вечным городом».