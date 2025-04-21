Кардиохирург отправился в Ханты-Мансийск, чтобы спасти новорожденного с пороком сердца

В Ханты-Мансийске провели уникальную операцию на сердце новорожденному с экстремально низкой массой тела − всего 780 граммов. Ребенок появился на свет значительно раньше срока, и у него не закрылся артериальный проток − сосуд, необходимый во внутриутробной жизни, но опасный после рождения.

«В данной ситуации у крошечного пациента с экстремально низкой массой тела открытый артериальный проток вызывал критические гемодинамические нарушения - недостаточно кровоснабжался головной мозг, почки, желудочно-кишечный тракт. Малыш был подключен к аппарату искусственного дыхания», − рассказали в пресс-службе БУ ХМАО – Югры «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии».

Перевезти младенца в Сургут, где работает единственное в регионе детское кардиохирургическое отделение Окружного кардиодиспансера, было слишком опасно. Тогда к пациенту выехал заведующий отделением − детский кардиохирург Владимир Зайцев. Операцию провели в окружной клинической больнице Ханты-Мансийска.

«Диаметр открытого артериального протока был чрезвычайно велик, он достигал размера самой крупной артерии организма – аорты. Легкие малыша были отечными, имели темно-бордовый цвет, сердце увеличено, – комментирует детский сердечно-сосудистый хирург ОКД Владимир Зайцев.– Сразу после операции по результатам УЗИ мы увидели положительную динамику. Системный кровоток полностью восстановлен, таким образом, созданы условия для дальнейшего выхаживания малыша в условиях стационара».

Сегодня ребенок продолжает лечение в больнице, стабильно набирает вес и идет на поправку.