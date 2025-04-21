Нетрезвый водитель на «Мазде» сбил пешехода в Мегионе

Утром, 19 апреля, в Мегионе водитель Mazda сбил 54-летнюю женщину, которая шла по краю проезжей части в попутном направлении. После этого мужчина скрылся с места происшествия, однако вскоре его задержали. Оказалось, он был пьян − прибор показал 1,01 промилле алкоголя, рассказали в Госавтоинспекции Югры.

«С 19 по 20 апреля 2025 года зарегистрировано два ДТП, в которых два человека получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 30 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 69 водителей и 78 − за нарушение правил перевозки детей», − говорится в сообщении.

ГАИ Югры призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными. Водителям рекомендуют: