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​От нефтяников до волонтеров: полпред в УрФО Артём Жога вручил государственные награды жителям Югры

Югорчан наградили за вклад в развитие округа

​От нефтяников до волонтеров: полпред в УрФО Артём Жога вручил государственные награды жителям Югры
Фото - Центр социальных медиа Югры

В Ханты-Мансийске состоялась торжественная церемония вручения государственных наград, которые югорчанам вручил полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Артём Жога. В церемонии также принял участие Губернатор Югры Руслан Кухарук. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Награды и благодарности Президента России получили представители разных профессий – от нефтяников и дорожных строителей до управленцев, преподавателей и волонтеров.

«Все, кто сегодня получает награды, вносят свой ощутимый вклад в дело нашей общей Победы. Для нашей Родины нет второстепенных отраслей, и каждый, кто упорно трудится и показывает успехи на своем участке – приближает этот заветный миг! Искренне благодарю вас за это!» – сказал полпред в УрФО.

Почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ» получили сотрудники «Газпромнефть-Хантос» – ведущий инженер по сопровождению ультразвукового контроля Сергей Золотов и операторСергей Никитин.

Почетной грамотой Президента РФ наградили главу Белоярского района Сергея Маненкова. Благодарности Президента объявили главе Нефтеюганского района Алле Бочко, заместителю гендиректора «Молодежного центра Югры» Анне Колычевой, ректору ЮГУ Роману Кучину, директору департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Якову Самохвалову, Александру Скурихину и председателю регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Эке Шенгелае.

За участие в строительстве трассы М-12 «Восток» отмечен Александр Чабан, глава «Ханты-Мансийскдорстроя». Также благодарственные письма вручили представителям регионального отделения движения «Матери России» Ирине Водолевской и Жанне Марковой.

Заместителя главы Сургута Виталию Малыхину наградили за активное участие в проведении общественно значимых мероприятий.

Губернатор Югры Руслан Кухарук поблагодарил всех награжденных за вклад в развитие округа и поддержку бойцов на передовой.


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Сегодня в 10:28, просмотров: 140, комментариев: 0
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