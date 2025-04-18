Губернатор Югры рассказал, как пройдет летняя оздоровительная кампания 2025 года

Губернатор Югры Руслан Кухарук рассказал о планах на летнюю оздоровительную кампанию 2025 года. В округе к приему детей готовятся 566 учреждений, организованный отдых получат свыше 115 тысяч юных югорчан, в том числе более 2,5 тысячи детей из семей участников специальной военной операции.

Из-за введенного федерального режима ЧС в Анапе и Анапском районе было принято решение не направлять туда детей из Югры. Вместо этого около 15 тысяч школьников поедут в другие регионы России, включая побережье Черного и Азовского морей. Также округ планирует организовать отдых для тысячи детей из подшефной Макеевки (ДНР).

«В период летней оздоровительной кампании должна быть обеспечена 100% досуговая занятость несовершеннолетних. В подведомственных департаменту образования и науки Югры организациях будет организовано 18 смен для детей с ограниченными возможностями здоровья. Запланировано проведение 108 профильных смен «Движения первых», – сообщил губернатор Югры в своем телеграм-канале.

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