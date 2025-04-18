В Югорске женщина перевернулась на электросамокате

В Югорске 42-летняя женщина пострадала в аварии с участием электросамоката «Aceline X9 Plus» мощностью 500 Вт. По информации Госавтоинспекции Югры, при выезде из жилой зоны на главную дорогу она не справилась с управлением и опрокинулась вместе с транспортным средством.

«В результате аварии райдер получила травмы. Важно отметить, что водитель не имела права управления транспортным средством, к тому же отказалась пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, что приравнивается к вождению в нетрезвом виде», − отметили в ГАИ.

Югорчанам напомнили, что электросамокаты мощностью более 250 Вт подпадают под правила дорожного движения для мопедов. Это значит, что для езды нужны права категории М, защитная экипировка, соблюдение правил и запрет на движение по пешеходным зонам.

Несоблюдение требований влечет административную ответственность.