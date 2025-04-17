В Югре обсудили итоги работы налоговой службы

В Ханты-Мансийске состоялась рабочая встреча губернатора Югры Руслана Кухарука с заместителем руководителя Федеральной налоговой службы России Светланой Бондарчук. Одной из ключевых тем обсуждения стало укрепление финансовой стабильности автономного округа и создание комфортных условий для налогоплательщиков. Также глава региона принял участие в расширенном заседании коллегии УФНС России по Югре, где подвели итоги работы за 2024 год и определили задачи на ближайшую перспективу.

«Югра играет ключевую роль в укреплении экономической стабильности страны, обеспечивая развитие энергетической независимости и национальной безопасности. Именно здесь проходят первые испытания многих проектов федерального значения, инициированных совместно с Министерством энергетики и местными экономическими структурами. Эти инициативы призваны решить ряд серьезных проблем — преодолеть санкции, обеспечить добычу труднодоступных ресурсов, включая водородное сырье, а также повысить эффективность производства, адаптируясь к условиям замещения импорта», — подчеркнул Руслан Кухарук.

Югра продолжает удерживать лидирующие позиции по налоговым показателям. По итогам 2024 года округ занял второе место в России по объему налоговых поступлений в бюджетную систему и первое — по отчислениям в федеральный бюджет. Общая сумма налоговых поступлений составила 5,1 триллиона рублей, что на 30,4% больше, чем в 2023 году. При этом отчисления в федеральный бюджет достигли 4,6 триллиона рублей, увеличившись на 35,7%. УФНС России по Югре администрирует более 80% доходов консолидированного бюджета автономного округа.

Кроме того, выработанный совместно с финансовыми органами региона взвешенный подход к планированию доходной части бюджета позволил перевыполнить утвержденный план по налоговым доходам консолидированного бюджета Югры на 3,3%.

Формирование устойчивой доходной базы стало стимулом для развития бизнеса и укрепления инвестиционной привлекательности Югры. В 2024 году на поддержку экономики региона было направлено 129,9 миллиарда рублей, что выше уровня 2023 года (124,6 млрд рублей).

«Экономическая стабильность нашей страны — залог ее суверенитета и независимости. Несмотря на внешние вызовы, взаимодействие с финансовыми органами позволило не только выполнить, но и перевыполнить план по налоговым доходам. Это результат слаженной работы и грамотного управления», — отметил Руслан Кухарук в ходе расширенного заседания.

В завершение мероприятия сотрудники налоговых органов Югры были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами от Губернатора Югры, Думы автономного округа, руководства ФНС России и полномочного представителя Президента РФ в регионе.