Югорские колледжи примут больше абитуриентов за счет роста бюджетных мест

В Югре продолжает расти число бюджетных мест в учреждениях среднего профессионального образования. В 2025 году в колледжи региона смогут поступить 7 735 абитуриентов – на 175 человек больше, чем годом ранее. Об этом пишет РИЦ «Югра».

«Образовательная инфраструктура Югры включает 39 учреждений СПО, предлагающих обучение по 105 специальностям, а также 9 вузов с 75 образовательными программами. Как отметила заместитель губернатора Елена Майер, такая образовательная политика позволяет готовить кадры под конкретные потребности экономики региона, давать молодежи востребованные профессии и обеспечивать предприятия квалифицированными специалистами», – передают в источнике.

Кроме того, Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, ограничивающий поступление в вузы без ЕГЭ для выпускников колледжей, передает ТАСС. С 1 сентября 2025 года такая возможность сохранится только для тех, кто выбирает родственную своему среднему профессиональному образованию специальность.