В Югре завершились «Президентские состязания» по зимним видам спорта среди школьников

В Ханты-Мансийске завершились Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» по зимним видам спорта. С 8 по 15 апреля Югра принимала 150 участников из 10 регионов страны, объединив на своей земле юных спортсменов, готовых продемонстрировать физическую выносливость, спортивные навыки и командный дух.

Второй год подряд «Президентские состязания» по зимним видам спорта проводятся Министерством просвещения и Министерством спорта Российской Федерации. Югра стала первым субъектом России, удостоенным чести принять у себя столь масштабное мероприятие. В соревнованиях приняли участие школьные команды из Ханты-Мансийского автономного округа, Ямала, Томской, Кемеровской, Липецкой, Самарской, Челябинской областей, Хабаровского края, Республики Коми и Республики Тыва. Условием участия было то, что команды должны состоять из учеников одного 7 класса, прошедших школьный, муниципальный и региональный этапы.

Программа соревнований включала биатлон, лыжные гонки, спортивное многоборье, а также теоретический конкурс. Эти виды состязаний охватили ключевые направления школьного спорта и физического воспитания, обеспечив участникам возможность продемонстрировать всестороннюю подготовку. Помимо соревнований, ребята участвовали в насыщенной культурной и образовательной программе. Они посетили Югорский государственный университет, городской музейный комплекс, театр обско-угорских народов «Солнце», а также приняли участие в мастер-классах от профессиональных спортсменов.

Торжественная церемония открытия состоялась 8 апреля в концертно-театральном центре «Югра-Классик». Участников приветствовали заместитель губернатора Югры Елена Майер, председатель Свердловского регионального отделения объединения «Юность России» Юрий Громыко, олимпийские чемпионы Евгений Дементьев и Иван Телегин.

«Мы создали условия для детей, где они могут пообщаться и поучаствовать в различных мастер-классах. Наши спортсмены провели для них тренировки, которые мы надеемся станут для них мотивацией и в жизни, и в спорте», – сказала Елена Майер.

Особенность «Президентских состязаний» – ориентация на массовый спорт. Участникам необязательно быть профессиональными спортсменами: на месте, под руководством тренеров, они знакомятся с биатлоном и лыжными гонками, получают первые навыки и тут же применяют их в соревновательной практике. Для дальнейшего развития школьного спорта руководителям класс-команд вручили сертификаты на приобретение мобильных биатлонных комплексов.

На протяжении девяти дней участники соревновались, знакомились с природой и культурой Югры, учились работать в команде.

Церемония закрытия стала кульминацией спортивного праздника. Победители и призёры были награждены медалями, дипломами и памятными призами. Кубки в общекомандном зачёте распределились следующим образом:

1 место – МБОУ «Северская гимназия» (Томская область)

2 место – ГБОУ СОШ № 7 имени Героя Советского Союза Ф.И. (Самарская область)

3 место – МАОУ города Нягани «Гимназия» (Югра)

Поздравляя участников, Руслан Кухарук, губернатор Югры, отметил:

«Сегодня в Ханты-Мансийске подвели итоги «Президентских состязаний» по зимним видам спорта. Это событие стало еще одной возможностью для школьников из разных субъектов страны проявить свои таланты. Наш регион удостоен чести первым среди субъектов РФ принять эти соревнования. 150 юных спортсменов приехали для участия в командных испытаниях. Ребята не просто представили свои регионы – каждая команда состояла из учеников одного класса. Они вместе преодолели все этапы отбора и вышли в финал. Школьники также смогли ближе познакомиться с нашим округом – для них была подготовлена большая культурно-образовательная программа. Наши ребята сегодня не раз поднимались на пьедестал. В общекомандном зачете 3-е место занял 7 «В» класс гимназии города Нягани. Поздравляю победителей, их родителей, тренеров и наставников с выдающимися результатами!»

Организаторами мероприятия выступили Министерство просвещения РФ, Министерство спорта РФ, Правительство Югры, а также движение «Движение первых» при поддержке спортивных федераций и Благотворительного фонда «Биатлон ГТО».