Власти Югры повысят уровень командировок для народных избранников

Власти Югры готовят изменения в порядок служебных командировок для лиц, занимающих государственные должности. Согласно проекту, депутаты окружной думы получат те же условия, что и члены регионального правительства, передает NEFT.

«Депутатам будут компенсировать все фактические затраты на жилье в отелях и разрешат снимать двухкомнатные номера (при этом обычные госслужащие смогут позволить себе только однокомнатные). Ранее возможность жить в более просторных номерах давали только высшему должностному лицу региона, руководителям правительства, избиркома, Счетной палаты, омбудсменам, спикеру и зампредам окружного парламента. Жилье в международных командировках депутатам также будут оплачивать полностью», – сообщает издание.

Кроме того, депутатам окружной думы будут компенсировать полную стоимость авиабилетов, железнодорожных и водных перевозок – даже если она превысит установленные нормы. Это означает, что они смогут летать бизнес-классом. Также за счет бюджета возместят расходы на пользование залами официальных делегаций в аэропортах и на вокзалах.

Некоторые изменения затронут и всех госслужащих: суточные вырастут вдвое – с 500 до 1 000 рублей. При этом чиновникам разрешат оставаться в командировке на выходные, но проживание в эти дни они будут оплачивать сами.