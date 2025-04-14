Руслан Кухарук провел очередное заседание правительства Югры

На очередном заседании правительства Югры, которое провел губернатор Руслан Кухарук, в центре внимания оказались как меры экстренного реагирования, так и стратегические инициативы.

Открывая заседание, губернатор сообщил о ходе ликвидации последствий пожара в многоквартирном доме в Ханты-Мансийске. Пострадавшим оказана своевременная и квалифицированная помощь. Глава региона поручил администрации города, управляющей компании и профильным службам провести всесторонний анализ технического состояния здания и оценить ущерб, нанесенный конструкциям. По итогам оценки необходимо будет определить возможность восстановления дома и рассчитать соответствующую смету. Дополнительно муниципалитетам рекомендовано доработать нормативно-правовые акты, которые позволят оперативно выделять средства на восстановление жилья.

Среди ключевых решений заседания – одобрение проекта закона об учреждении в Югре должности Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера. Назначение на должность будет осуществляться Думой автономного округа по представлению губернатора. «Об учреждении такого института мы говорили с коренными жителями, общественными организациями и нашими депутатами. Решение принимаем во исполнение поручений моего декабрьского послания», – подчеркнул Руслан Кухарук.

Также было одобрено соглашение о сотрудничестве между правительством Югры и Общероссийским профессиональным союзом работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства. В рамках совместной работы планируется создание условий для трудоустройства ветеранов специальной военной операции и привлечение высококвалифицированных молодых специалистов в отрасль. В документе закреплены обязательства сторон по поддержке занятости, профессиональному обучению и повышению квалификации кадров.

На заседании прозвучал доклад о выполнении поручений Президента России Владимира Путина, касающихся увековечения памяти ветеранов Великой Отечественной войны. Как отметил губернатор, муниципальные образования региона приняли необходимые решения о присвоении звания «Почетный гражданин» выдающимся участникам войны: