Пациентка из Югры получила ожог во время операции и доказала вину врачей в суде

В Югорске суд обязал городскую больницу выплатить 200 тысяч рублей пациентке, которая получила ожог во время плановой операции. По ее словам, лечащий врач объяснил, что на электрод попала жидкость, в результате чего ее ударило током.

«На ее вопрос о возникновении ожога лечащий врач пояснил, что во время операции на электрод попала жидкость, ее стукнуло током, от чего она получила ожог третьей степени, что он также подтвердил в ходе судебного заседания. Представитель больницы исковые требования признал частично, в размере 25 тысяч рублей, при этом не отрицал, что вред здоровью истца причинен в ходе операции», − передает телеграм-канал «Суды Югры».

Отметим, что изначально пациентка просила взыскать с медучреждения 500 тысяч рублей компенсации морального вреда. Суд учел все обстоятельства дела, включая степень вреда здоровью и признание вины со стороны больницы, и в итоге постановил выплатить 200 тысяч рублей.

Решение вступило в законную силу.