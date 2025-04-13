В ближайшие дни погода в Югре останется нестабильной, с температурными качелями и ветром

Синоптики прогнозируют переменчивую погоду в Югре в начале недели. Как сообщает региональный ЦГМС, с понедельника по среду установится плюсовая температура днем, однако не обойдется без осадков и порывистого ветра.

В понедельник, 14 апреля, ожидается переменная облачность и преимущественно сухая погода. Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с, местами возможны порывы до 14 м/с. Температура ночью опустится до 0…-5 °С, при прояснениях возможны заморозки до -15 °С. Днем столбики термометров поднимутся до +5 °С.

Во вторник, 15 апреля, характер погоды начнет меняться. В течение дня по округу пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ночью возможны осадки местами, днем – уже повсеместно. Усилится ветер: его порывы будут достигать 15-20 м/с. Ночью температура составит -2…-7 °С, при прояснениях возможно похолодание до -17 °С. Днем потеплеет до +7…+12 °С, местами – до +6 °С.

В среду, 16 апреля, погода останется неустойчивой: ожидается облачность с прояснениями, небольшие и местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер западных направлений сохранит силу – 9-14 м/с, порывы до 17 м/с. Ночью температура будет колебаться от +1 до +6 °С, при прояснениях до -5 °С. Днем воздух прогреется до +8 °С, местами до +14 °С.