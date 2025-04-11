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​Югра готовится к паводкам и пожарам

Губернатор Югры провел большое совещание в преддверие пожароопасного периода

​Югра готовится к паводкам и пожарам
Фото t.me/kuharuk_ruslan

Под председательством Руслана Кухарука в Югре прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Ключевыми темами повестки стали подготовка к весенне-летнему половодью и пожароопасному периоду 2025 года, а также комплекс мер по снижению рисков для жизни и имущества граждан.

«Сегодня важно сосредоточиться на состоянии гидротехнических сооружений, объектах без надлежащего обслуживания, продолжить работу по информированию населения, а также над определением зон затопления и разработкой мер по защите территорий и наших граждан», – подчеркнул губернатор.

Евгений Смокарев, исполняющий обязанности директора департамента региональной безопасности Югры, доложил, что в зоне возможного подтопления находятся 47 населённых пунктов в 12 муниципалитетах. Под угрозой – 1 778 жилых зданий, в которых проживают 4 670 человек, из них 818 – несовершеннолетние. Также может пострадать более 3 400 земельных участков.

Для реагирования в паводкоопасный период создана группировка из 6 113 человек и 1 547 единиц техники. В автономном округе подготовлены 78 пунктов временного размещения общей вместимостью 9 372 человека. Систему оповещения населения о ЧС обеспечат региональные каналы, включая СМС-оповещения от операторов связи.

С целью предупреждения ледовых заторов «Центроспас-Югория» уже проводит ледовзрывные работы на переправах реки Обь в районе населённых пунктов Кирпичный и Нялинское Ханты-Мансийского района. Запас взрывчатых веществ сформирован и для других потенциально опасных участков. Глава региона поручил местным властям обеспечить достаточный объем материальных ресурсов, ускорить вывоз снега и провести расчистку ливневок, мостов и переправ.

Петр Кугуй, начальник ГУ МЧС России по Югре, призвал муниципалитеты оперативно реагировать и доводить до сведения граждан факты подтопления территорий.

Особое внимание уделено подготовке к пожароопасному периоду. В Югре утвержден План тушения ландшафтных (природных) пожаров. Сформирована группировка сил и средств территориальной подсистемы единой системы ЧС: 1 966 человек, 704 единицы техники, 1 пожарный поезд, 4 198 единиц оборудования. В рамках сводного плана привлечены 1 428 человек и 730 единиц техники.

Определены 193 населённых пункта, подверженных угрозе лесных пожаров, а также 135 территорий садоводства и 6 территорий, где организован детский отдых. Конкурсный отбор прошли добровольные пожарные команды из числа казачьих обществ – они будут дежурить в круглосуточном режиме в поселениях, где нет постоянных подразделений пожарной охраны.

«Пожароопасный период и возможные паводки требуют от нас максимальной бдительности и ответственности. Мы должны действовать оперативно и слаженно, чтобы избежать гибели людей, потери имущества, значительного материального ущерба», – подчеркнул Руслан Кухарук.

Добавим, что 8 апреля в Урае состоялись практические учения с участием региональных лесопожарных служб, МЧС, муниципальных администраций и арендаторов лесных участков. Отрабатывались алгоритмы оперативного реагирования на природные возгорания.

В завершение заседания губернатор отметил, что опыт прошлых лет показал: именно несвоевременный вывоз снега в районе низководных мостов и подмостовых переходов часто становится причиной заторов и последующего подтопления. Поэтому он поручил главам муниципалитетов взять процесс на личный контроль.

В 2025 году все 12 муниципалитетов, находящихся в зоне риска, завершили актуализацию планов действий. Проведена проверка их готовности, определены ресурсы для временного переселения жителей. Округ полностью готов к оперативному реагированию на возможные ЧС, включая помощь пострадавшим.


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Сегодня в 12:47, просмотров: 107, комментариев: 0
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