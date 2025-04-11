Синоптики обещают +8 и осадки в виде мокрого снега и дождя в Югре на выходных

На выходных в ХМАО ожидается переменчивая весенняя погода. Синоптики обещают осадки в виде мокрого снега и дождя. Такой прогноз опубликовал региональный ЦГМС.

В субботу, 12 апреля, стоит ждать облачную погоду с кратковременными прояснениями. Местами возможны небольшие и умеренные осадки. Ночью температура опустится до 0…-5 °С, при прояснениях возможны заморозки до -11 °С. Днем потеплеет до +3…+8 °С. Ветер юго-западный, умеренный – 5–10 м/с.

В воскресенье, 13 апреля, характер погоды сохранится. В большинстве районов – небольшие и умеренные осадки. Температура ночью составит 0…-5 °С, днем – +3…+8 °С. Ветер юго-западный, ночью 3–8 м/с, днем усилится до 7–12 м/с.