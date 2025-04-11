Власти Югры усилили контроль перед половодьем и утвердили планы тушения пожаров

Югра полностью готова к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций весной. Об этом рассказали на заседании профильной комиссии, которое провел губернатор Руслан Кухарук.

Так, в зоне возможного подтопления находятся 12 муниципалитетов. При необходимости предусмотрено размещение свыше девяти тысяч человек в пунктах временного пребывания.

Губернатор поручил главам муниципалитетов лично контролировать вывоз снега и готовность к паводкам. По его словам, именно ненадлежащий контроль за расчисткой снега в прошлом приводил к заторам и подтоплениям на низководных мостах и переправах.

Пожароопасный сезон стартует в Югре 26 апреля. В тушении природных и ландшафтных пожаров будут задействованы более 3,3 тысячи человек и свыше 1,4 тысячи единиц техники. В зоне потенциального риска – 193 населенных пункта.