Из незаконного оборота в Югре изъяли алкоголь и электронные сигареты

В Югре сотрудники полиции провели рейд по выявлению нарушений при продаже алкоголя и табачной продукции. Таким образом из оборота изъяли почти 15 тысяч литров алкоголя, сообщили в телеграм-канале «Полиция Югры».

«Из незаконного оборота изъято свыше 14,7 тыс. литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Также изъято 914 пачек никотинсодержащей продукции, 14.4 литров контрафактной никотиносодержащей жидкости, 2545 единиц электронных сигарет», – передают в источнике.

Всего в рамках операции возбудили семь уголовных дел и составили 56 административных протоколов.