16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  86,0923   EUR  95,0910  

Новости

Больше новостей
Ваше отношение к изменам?
Комментировать
0
В последний год вы стали употреблять алкоголь:
Комментировать
0
Ваше отношение к алкоголю?
Комментировать
0
Больше опросов

​Югре не хватает 18 тысяч специалистов: в лидерах спроса − бурильщики, врачи и строители

Департамент труда и занятости ХМАО назвал самые «горячие» вакансии весны

​Югре не хватает 18 тысяч специалистов: в лидерах спроса − бурильщики, врачи и строители
Фото: администрация Сургута

В Югре сохраняется высокая потребность в кадрах − на сегодняшний день региону требуется более 18 тысяч специалистов. Об этом сообщила в интервью siapress.ru пресс-служба департамента труда и занятости населения ХМАО.

В числе наиболее востребованных – рабочие профессии в нефтегазовой отрасли, строительстве, здравоохранении, логистике и образовании. Спрос сегодня наблюдается на бурильщиков, мастеров по добыче нефти и газа, слесарей, водителей, врачей, фельдшеров, педагогов и воспитателей.

Весной и летом работодатели особенно нуждаются в строителях, дорожных рабочих и специалистах ЖКХ.

Вместе с тем, как отмечает департамент, по итогам 2024 года в некоторых сферах зафиксирован избыток соискателей. В их числе − юристы, банковские служащие, журналисты, экономисты, инженеры-технологи, а также парикмахеры и машинисты котельных. В этих отраслях число желающих устроиться на работу превышает реальную потребность рынка.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:21, просмотров: 122, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#356 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1743966020"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1744570773"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=ZEPaghU1IggM07S4c/QdhaffJniC4CJm79ebfUOM0QRSS/8P1q/PWecBn9/KTmfbUYdb8AzUBt3trVCtCCFuRvigb3eNr2HgvVAzPctpWtH6V3DwVN++iwRUxyfYsmxD"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=ZEPaghU1IggM07S4c/QdhaffJniC4CJm79ebfUOM0QRSS/8P1q/PWecBn9/KTmfbUYdb8AzUBt3trVCtCCFuRvigb3eNr2HgvVAzPctpWtH6V3DwVN++iwRUxyfYsmxD"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "8c6a4cd1d2ecfdf698c8d0afe3bdbc19.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnje9srpC"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje9srpC"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-04-07 00:00:20"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-04-13 23:59:33"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#351 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#350 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#349 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#356 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1743966020"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1744570773"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=ZEPaghU1IggM07S4c/QdhaffJniC4CJm79ebfUOM0QRSS/8P1q/PWecBn9/KTmfbUYdb8AzUBt3trVCtCCFuRvigb3eNr2HgvVAzPctpWtH6V3DwVN++iwRUxyfYsmxD"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=ZEPaghU1IggM07S4c/QdhaffJniC4CJm79ebfUOM0QRSS/8P1q/PWecBn9/KTmfbUYdb8AzUBt3trVCtCCFuRvigb3eNr2HgvVAzPctpWtH6V3DwVN++iwRUxyfYsmxD"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "8c6a4cd1d2ecfdf698c8d0afe3bdbc19.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnje9srpC"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje9srpC"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-04-07 00:00:20"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-04-13 23:59:33"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#351 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#350 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#349 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#356 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1743966020"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1744570773"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=ZEPaghU1IggM07S4c/QdhaffJniC4CJm79ebfUOM0QRSS/8P1q/PWecBn9/KTmfbUYdb8AzUBt3trVCtCCFuRvigb3eNr2HgvVAzPctpWtH6V3DwVN++iwRUxyfYsmxD"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=ZEPaghU1IggM07S4c/QdhaffJniC4CJm79ebfUOM0QRSS/8P1q/PWecBn9/KTmfbUYdb8AzUBt3trVCtCCFuRvigb3eNr2HgvVAzPctpWtH6V3DwVN++iwRUxyfYsmxD"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "8c6a4cd1d2ecfdf698c8d0afe3bdbc19.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnje9srpC"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje9srpC"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-04-07 00:00:20"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-04-13 23:59:33"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#351 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#350 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#349 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje9srpC реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje9srpC реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Югре запустят проект помощи одиноким пенсионерам 381
  2. ​Полицейские Нижневартовска нашли угнанную «Газель» раньше, чем о пропаже узнал владелец 280
  3. ​Глава Югры Руслан Кухарук вошел в топ-10 самых упоминаемых губернаторов в Telegram 255
  4. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 12-13 апреля? // АФИША 252
  5. Без спешки: 10 лучших медитативных игр, в которых можно расслабиться после тяжелого дня 251
  6. ​Ольга Козловская: «То, что вирусы просыпаются весной ‒ миф, заболеть можно всегда» 245
  7. ​Каждый четвертый мужчина в ХМАО готов уйти в декрет вместо жены 244
  8. ​Доставка по-киберпанковски: движение беспилотных грузовиков запустили в Подмосковье 233
  9. Каждый второй россиянин переживал измену. Психотерапевт объяснил, почему предательство не всегда связано с желанием уйти из семьи 229
  10. ​В Югре мужчина на улице напал на ребенка. МВД расследует уголовное дело 204
  1. Руководителю управления кадровой службы ПАО «Сургутнефтегаз» Руслану Кузе – 50 лет! 13811
  2. ​Долгожданное открытие: в Сургуте заработала баня «Сандуны» 6816
  3. ​СурГПУ − 30 лет в статусе вуза // ONLINE 2666
  4. ​Концепция, а не проект 2658
  5. Качественное жилье в ядре центра Сургута — это отлично. Беспокойство вызывает судьба общественного пространства, «Петрушки» и ГКЦ 1567
  6. ​Белки Сургута шикуют: в парке «За Саймой» построят кормушки почти за миллион рублей 1530
  7. ​«Россети» предложили запретить крупному бизнесу прямое подключение к сети. Отразится ли это на потребителях Сургута? 1510
  8. Что известно о новом прокуроре Сургута Марате Тубееве? 1388
  9. В Югре медведи начали выходить из зимней спячки 1347
  10. ​«Приняла решение сменить место работы, место жительства, семейный статус»: куратор медиаблока покинула правительство Югры 1252
  1. Руководителю управления кадровой службы ПАО «Сургутнефтегаз» Руслану Кузе – 50 лет! 13811
  2. ​Долгожданное открытие: в Сургуте заработала баня «Сандуны» 6816
  3. ​На пяти улицах Сургута появятся «умные» светильники 5367
  4. Планировка и наполнение жилых районов в Сургуте примитивно — оно не учитывает интересы ни женщин, ни детей, ни пенсионеров 4075
  5. ​Куб возбуждающий 3782
  6. ​Планетария из существующих бань в Сургуте не получилось 3618
  7. Из Нижневартовска в Пермь запустят прямые авиарейсы 3480
  8. Молодежь уезжает из Сургута, потому что нет мест притяжения 3272
  9. ​В Сургуте разгорелся очередной скандал из-за строительства спортзала на улице Дзержинского 3195
  10. ​Проклятый спортивный ангар 2960

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика