Департамент труда и занятости ХМАО назвал самые «горячие» вакансии весны

В Югре сохраняется высокая потребность в кадрах − на сегодняшний день региону требуется более 18 тысяч специалистов. Об этом сообщила в интервью siapress.ru пресс-служба департамента труда и занятости населения ХМАО.

В числе наиболее востребованных – рабочие профессии в нефтегазовой отрасли, строительстве, здравоохранении, логистике и образовании. Спрос сегодня наблюдается на бурильщиков, мастеров по добыче нефти и газа, слесарей, водителей, врачей, фельдшеров, педагогов и воспитателей.

Весной и летом работодатели особенно нуждаются в строителях, дорожных рабочих и специалистах ЖКХ.

Вместе с тем, как отмечает департамент, по итогам 2024 года в некоторых сферах зафиксирован избыток соискателей. В их числе − юристы, банковские служащие, журналисты, экономисты, инженеры-технологи, а также парикмахеры и машинисты котельных. В этих отраслях число желающих устроиться на работу превышает реальную потребность рынка.